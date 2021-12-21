Романчук выиграл "бронзу" на Чемпионате мира по плаванию

Украинский пловец 25-летний Михаил Ромачук выиграл бронзовую награду на Чемпионате мира по плаванию.
Романчук стал третьим на дистанции 1500 м свободным стилем, сообщает "24 канал".
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Выиграл заплыв немец Флориан Веллброк. "Серебро" получил Ахмед Хафнауи из Туниса.
Романчук сражался с Хафнауи за второе место, но проиграл сопернику меньше секунды.
Михаил Ромачук получил две медали на Олимпийских играх. В заплыве на 800 м свободным стилем взял "бронзу". На дистанции 1500 м получил "серебро". Михаил также Чемпион мира 2018-го и многократный чемпион и призер чемпионатов Европы.
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