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четверг, 11 марта 2021 21:04

"Рома" разбила "Шахтер" – 3:0

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&quot;Рома&quot; разбила &quot;Шахтер&quot; – 3:0
Три года тому назад дончанин Марлос не сумел переиграть римлянина Перотти. Фото "Шахтер"

Добрый вечер!

Вслед за киевским "Динамо" донецкий "Шахтер" начинает свою борьбу в Лиге Европы. Горняки в Риме померятся силами с местным одноименным клубом.

Это уже будет четвертая очная встреча команд. А началось все в 2006 году, когда итальянцы разгромили украинский клуб дома - 4:0 и уступили в остях - 0:1.

Через 5 лет "Шахтер" взял реванш - 3: 2 и 3: 0. Подопечные Мирчи Луческу тогда впервые и в последний раз вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Последний раз команды встретились в 2018 "Шахтер" был сильнее в Харькове - 2:1, а "Рома" - в Риме - 1:0. За счет гола в гостях дальше пошли итальянцы.

Интересно, что тогда "Шахтер" возглавлял нынешний наставник "волков" Паулу Фонсека.

"Шахтер" не в лучшем настроении подходит к игре - игровой кризис у горняков затянулась. Были поражения от "Зари", "Агробизнеса", скандальная победа над "Олимпиком".

Удастся ли дончанам и их тренеру выбраться из ямы? Узнаем через два часа.

Уже известны стартовые составы команд.

"Шахтер": Трубин, Исмаили, Матвиенко, Витао, Додо, Патрик, Майкон, Тайсон, Тете, Марлос, Мораес

Запасные: Пятов, Шевченко, Бондарь, Корниенко, Кривцов, Болбат, Маркос, Соломон, Судаков, Коноплянка, Дентиньо, Вьюнник

"Рома": Лопес, Кристанте, Кумбула, Манчини, Карсдорп, Диавара, Вильяр, Спинаццола, Педро, Пеллегрини, Мхитарян

Запасные: Миранте, Фузато, Ибаньес, Смоллинг, Сантон, Майораль, Карлес Перес, Бруно Перес, Калафьори, Эль-Шаарави, Джеко

Игра началась!

1 мин. "Рома" претендовала на угловой, но арбитр вместо этого зафиксировал офсайд.

4 мин. Не форсируют события римляне, а "Шахтеру" только того и надо.

6 мин. Ого! После углового едва не забили хозяева. Как-то боком ударил кто-то из нападающих, и Трубину пришлось вытаскивать мяч из ближнего угла.

10 мин. Пытается успокоить игру "Шахтер" и, складывается впечатление, это ему удается.

14 мин. Третий угловой подали игроки "Ромы", но к угрозе воротам дело не дошло.

17 мин. Трубин удивляет игроков "Ромы" очередным пасом низом на 40 метров. И точным пасом.

20 мин. "Шахтер" усыпляет бдительность "Ромы". Пока никакой угрозы воротам хозяев не было. А уже 20 минут позади.

23 мин. ГОЛ! Мхитарян и Пеллегрини разыграли блестящую комбинацию и Пеллегрини элегантно обыграл Трубина - 1:0.

27 мин. А "Шахтер" едва не забил в ответной атаке. Мораес с метра не сумел переиграть Лопеса после паса Додо.

31 мин. Трубин неудачно вынес и седеющий и лысеющий Мхитарян перебросил пустые ворота.

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35 мин. Мхитарян сыграл свое. Майораль вышел вместо него.

40 мин. Горняки надолго забрали мяч, но ничего серьезного не создали.

43 мин. "Шахтер" как бы продолжает матч с "Олимпиком". Без моментов и без угроз. Только перекатывание мяча.

45 мин. Додо и Тете комбинировали на фланге. "Не фланг, а мечта заики", - говорит иностранный комментатор.

Перерыв.

Второй тайм начали команды

48 мин. Тете хорошо прорвался в штрафную и пробил в дальний угол. Но Лопес дотянулся.

50 мин. Тете в стиле Пеле прорвался чуть ли не через всю оборону "Ромы", но его удар заблокировал последний защитник.

55 мин. Хорошо начал тайм "Шахтер", но забить вот никак не удается. Хозяева тоже выжидают свой шанс в контратаке.

58 мин. Патрик заработал желтую карточку, грубо атаковав Диавара.

62 мин. Замена в "Ромы". Вместо Педро вышел Эль-Шаарави.

63 мин. Пеллегрини прострелил и Эль-Шаарави мог забивать, но только ткнул мяч в руки Трубина.

65 мин. Майораль запорол очередную атаку неудачным обработкой мяча. Третья подряд контратака получается у римлян.

68. мин. Лопес спасает хозяев после прохода Исмаили и удара Мораес.

71 мин. Римляне, похоже, выдержали натиск гостей и все чаще переходят в нападение. Могут и второй забить.

73 мин. Гол! И вот пожалуйста! Шаарави легко ушел от Додо и Витао и забил второй мяч. Так и пророком можно стать!

77 мин. Гол! Разгром. Манчини забивает после углового - 3:0. Посыпался "Шахтер". Никто и не заметил, как Дентиньо заменил неудачника Мораес.

80 мин. Дончане потихоньку превращаются в неуправляемую команду. Едва четвертый не забили подопечные Фонсеки.

83 мин. Манчини заработал желтую.

86 мин. Соломон играет вместо Тайсона.

87 мин. Коноплянка и Маркос Антонио меняют Марлоса и Тете.

90 мин. Без Степаненко и Коваленко "Шахтер" полностью сдулся.

Вот и все – 0:3.

"Шахтер" был нещадно бит в Риме местной "Ромой". Все закономерно. Дутые победы над "Олимпиком" даром не проходят. Кризис в "Шахтере" только разгорается.

Автор: Юрий Стригун
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