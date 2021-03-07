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воскресенье, 07 марта 2021 16:50

"Рома" одержала победу перед встречей с "Шахтером"

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&quot;Рома&quot; одержала победу перед встречей с &quot;Шахтером&quot;
Эдин Джеко (в центре) на этот раз не забивал. Фото: Reuters

В матче 26-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021 соперник "Шахтера" в Лиге Европы "Рома" принимала "Дженоа". Встреча прошла на стадионе "Олимпико" в Риме и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

На 24-й минуте встречи счёт открыл защитник "Ромы" Джанлука Манчини. Результативную передачу отдал полузащитник римской команды Лоренцо Пеллегрини. Таким образом, "Дженоа" продлил серию без побед в чемпионате Италии до 5 матчей. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Микаэлем Фаббри.

11 марта в 1/8 Лиги Европы "Рома" будет принимать "Шахтер".

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"Рома" набрала 50 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2020/2021. "Дженоа" (27) — на 13-м месте. Лидером соревнований является миланский "Интер" (59). В тройку лидеров турнира входят "Милан" (53) и туринский "Ювентус" (52).

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