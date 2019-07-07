"Рома" купит Тайсона за деньги от продажи Эль-Шаарави

Пауло Фонсека давно хочет видеть Тайсона в своей команде

Журналист La Gazzetta dello Sport Никола Скира сообщил, что полузащитник "Шахтера" может продолжить в "Роме".

31-летний бразилец должен стать заменой Стефану Эль-Шаарави, которого хочет купить "Шанхай Шеньхуа" – пишет "Трибуна".

Кандидатуру горняка поддерживает тренер римлян Паулу Фонсека.

Тайсон выступает за "Шахтер" с начала 2013 года. На его счету 42 гола и 67 ассистов в 237 матчах.

В текущем сезоне хавбек забил 6 голов и сделал 15 ассистов в 35 матчах.

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Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро. Его контракт с донецким клубом истекает летом 2021 года.