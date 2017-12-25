Роджер всемогущий: как Федерер победил Надаля на Australian Open

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29 января 2017 года состоялся решающий матч в мужском одиночном разряде. Противостояние Роджера Федерера и Рафаэля Надаля было главным в мужском туре примерно с 2005 по 2010 год.

Затем основным соперником Надаля стал Новак Джокович. На протяжении двух-трёх сезонов на первый план вышло соперничество серба и Энди Маррея. Но сейчас мы вернулись к истокам. Многие окрестили этот матч "финалом мечты", хотя далеко не все согласны с этим определением. Как минимум Евгений Кафельников и Тони Надаль против такого ярлыка.

Федерер впервые не попал в топ-16 посева и долго не играл, а Надаль, помимо того что, как и Роджер, пропустил концовку прошлого сезона, 2,5 года не выходил в полуфинал на "Шлеме". Однако вопреки всем этим факторам два больших чемпиона дошли друг до друга.

Федерер был безупречен в своих геймах — он проиграл всего одно очко после попадания первого мяча. Кроме того, Роджер действовал намного активнее и чисто выиграл 13 мячей, тогда как Надаль всего пять. Рафаэль играл довольно медленно и пассивно и, казалось, был не готов к таким высоким скоростям. Но во второй партии игра совершенно изменилась. У швейцарца неожиданно появились ошибки как справа, так и слева, да и подача совершенно перестала помогать. Достаточно быстро Надаль повёл 4:0, при этом сам существенно не улучшил свою игру.

В самом начале четвёртой партии Роджер отыграл тройной брейк-пойнт, хотя вёл 40:0. Швейцарец получил необходимый заряд уверенности и провёл сет на одном дыхании. Он прибавил в активности и точности. Надаль вновь был вынужден отойти в оборону, но при этом Роджер ему не помогал так, как это было в третьем сете. 17-й сеяный выиграл партию 6:1, хотя напряжённых геймов было достаточно, поэтому счёт не совсем отражает характер сета.

Мы и не верили, что снова сыграем в финале такого турнира. Я рад, что выиграл, но даже если бы проиграл, то порадовался бы за Рафу. Было бы здорово, если бы мы могли разделить эту победу. Мы оба очень много работали над своей игрой

Пятая партия получилась по-настоящему боевой и очень интересной. Она началась с того, что Федерер взял медицинский тайм-аут и покинул корт.

Федереру удалось с пятой попытки сделать брейк, а затем у него вновь наладилась подача. Эйсы в этом финале он выдавал пачками, и два из них в седьмом гейме были очень кстати. А судьба титула фактически решилась в следующем гейме.

Федерер победил — 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3! Швейцарец завоевал 18-й "Шлем" и первый с Уимблдона-2012. Сам матч по качеству получился не самым ярким, но на кону стояло очень многое.

"Мы и не верили, что снова сыграем в финале такого турнира. Я рад, что выиграл, но даже если бы проиграл, то порадовался бы за Рафу. Было бы здорово, если бы мы могли разделить эту победу. Мы оба очень много работали над своей игрой. Я хочу поблагодарить мою команду. Мы достигли того, к чему стремились. Я надеюсь, что Рафа будет выступать ещё множество лет. Я должен поблагодарить и спонсоров. И рад, что Род Лэйвер был на матче, это сделало финал особенным", — рассказал чемпион.

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Роджер Федерер еще трижды в сезоне обыграл Надаля. Оба завоевали по два Больших шлема. Швейцарец ещё победил на Уимблдоне. А Надаль стал чемпионом на Ролан Гаррос и US Open. Рафаэль закончил сезон в ранге первой ракетки мира.