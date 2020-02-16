Родригеш снова забил в Турции

В новом клубе Жерсон не идет с поля без результативного действия

Полузащитник "Динамо" Жерсон Родригеш, выступающий в аренде за "Анкарагюджю", забил в матче 22-го тура чемпионата Турции против "Фенербахче". Хавбек вышел в старте, на 75-й минуте сделал счет 2:0.

Это его третье результативное действие в трех матчах за "Анкарагюджю". Ранее Родригеш выполнил ассист в поединке против "Ени Малатьяспор", а также реализовал пенальти в матче с "Касымпашой". Об этом пишет "Сегодня".

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"Анкарагюджю" занимает 15-е место в турецкой Суперлиге. "Фенербахче", в свою очередь, опережает клуб Родригеша на 18 пунктов, расположившись на шестом месте.