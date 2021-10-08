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пятница, 08 октября 2021 11:40

Родился один из самых сильных украинцев в истории

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Родился один из самых сильных украинцев в истории
Иван Поддубный умер в нищете. Фото: poltava365.com

150 лет назад родился многократный чемпион мира по греко-римской борьбе Иван Поддубный.

Родился будущий спортсмен и боец ​​8 октября 1871 в семье потомственного казака Максима Поддубного на Полтавщине в селе Красенивке вблизи Золотоноши, современная Черкасская область. Прапрадед Ивана Поддубного в 1708 году под Полтавой, совместно с казаками Ирклиевского куреня рыцарства Низового, под руководством кошевого атамана Костя Гордиенко и казацким войском гетмана Ивана Мазепы, воевал против Московии за суверенную Украину.

Отец Поддубного, Максим Иванович, имел собственное хозяйство. Он был богатырского роста, наделенный большой физической силой: сам, без всякого напряжения, поднимал пятипудовые мешки с зерном и бросал их на телегу. С детства был приучен к тяжелому крестьянскому работы. Иван Поддубный говорил, что человеком, сильнее него, был только отец. От него он унаследовал высокий рост, большую силу и выносливость, а от матери, которая хорошо пела, тонкий музыкальный слух.

Мировую славу Поддубный получил после победы на чемпионате мира в Париже 1905 года.

Не обошел Ивана Поддубного и жестокий российский террор

Поддубный был настоящей звездой цирковых арен Америки и Европы. 25 лет подряд оставался непобедимым борцом в мире. Посетил 14 стран на 4-х континентах.

Любил шутить - давал подержать кому-то свою трость, которая весила 19 килограммов. В повседневной жизни был спокойным, но выходя на борцовский ковер становился похожим на зверя. Звание "чемпиона Америки" завоевал в 55 лет, а спорт оставил в 70-летнем возрасте. Никогда не курил и не употреблял спиртного. В 76 лет мог легко согнуть подкову и заплести из двух гвоздей косичку.

Всю свою жизнь Иван Поддубный искренне любил Украину. Когда при большевиках ему выдали паспорт с фамилией "Поддубный" и национальности "русский", требовал заменить паспорт, а после отказа чемпион собственноручно сделал исправление - "Поддубный" и "украинец".

Не обошел Ивана Поддубного и жестокий российский террор. В 1937 году его посадили в тюрьму Ростовского НКВД. Там чемпиона пытали электропаяльником, требуя назвать номера счетов и адреса иностранных банков, где он мог держать свои сбережения, якобы полученные во время гастролей. Таких сбережений у него на самом деле не было. Лишь через год оттуда его вывела громкая слава непобедимого борца и пристальное заинтересованность его судьбой зарубежной спортивной общественности.

Во время оккупации борец встретил немца - начальника порта, своего давнего поклонника. Тот распорядился, чтобы Пиддубному с офицерской столовой привозили домой обед. Чтобы прокормить семью, Поддубный должен держать бильярдную, выбрасывал оттуда пьяных немцев. Они восхищались его силой. Предлагали Пиддубному уехать в Германию и тренировать там борцов. Но он не захотел. Называли его Иваном Великим. Были шокированы, что не боялся носить Орден Трудового Красного Знамени. После войны Поддубного обвинили за сотрудничество с немцами. Но доказательств не было и отпустили.

В мае 1947 года Иван Поддубный возвращался с базара и упал. Получил перелом шейки бедра. Врачи только развели руками. Преодолевая невероятную боль он сползал с постели. Ему удавалось дошкутильгаты во двор. Там жена Мария Степановна ставила ему лавку и он сидел. 8 августа 1949 Иван Поддубный умер. Похоронили его в загородном парке. На похоронах окружающие станицы и борцы со всего мира. На черном камне надгробия есть надпись "Здесь русский богатырь лежит". В 1988 году стелу на его могиле кто-то разбил и написал "Хахол-петлюровец!".

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Ежегодно в родном селе Поддубного проходит праздник богатырской силы. Там показывают место, где стоял дом богатыря.

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Дата
08
октября

Родился один из самых сильных украинцев в истории

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