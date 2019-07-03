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среда, 03 июля 2019 11:04

Робот нашел тело футболистки на дне озера

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Робот нашел тело футболистки на дне озера
Тело Флорианы искали несколько дней

Спасатели нашли тело футболистки сборной Швейцарии "Янг Бойз" Флорианы Исмаили на озере Комо в Италии.

Как известно, 24-летняя швейцарка в конце июня поехала в Италию на отдых с подругой. Девушки катались на моторной лодке и бросили якорь в 700 м от берега.

Исмаили решила нырнуть в воду, но наружу не всплыла. Подруга футболистки позвонила в экстренную службу, но спасти девушку не удалось, пишет znaj.ua

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Только во вторник, 2 июля, тело 24-летней девушки было найдено с помощью специального робота на глубине 204 м.

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Дата
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июля

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