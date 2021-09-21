Легенда мадридского "Реала" и сборной Бразилии Роберто Карлос раскритиковал украинский футбольный клуб "Ингулец".

Легендарному левому защитнику показали гостевой сектор команды из села Петрово.

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"Это ненормально, почему клетка? Если болельщики агрессивны, пусть не приходят на стадион. Это худшее, что мне показали.

Можно же запретить вход на арену, но ставить клетку... Болельщики - это же не животные какие-то. Это неправильно", - резюмировал Роберто Карлос в комментарии YouTube-канала" Бомбардир ".

Автор: ФК "Ингулец"

"Ингулец" уже второй сезон проводит в УПЛ. В текущем сезоне команда занимает 11-е место. Матчи команда проводит в Кропивницкому. Клуб строит новую домашнюю арену, которую должны ввести в эксплуатацию весной 2022 года. Роберто Карлос известный висупамы за "Реал" и сборную Бразилии, с которой побеждал на Кубке мира-2002.