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суббота, 03 июля 2021 14:26

Рим станет украинским - глава УГКЦ пообещал поддержку футболистам

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Рим станет украинским - глава УГКЦ пообещал поддержку футболистам
Сборная Украины по футболу прибыла в Рим 2 июля. Фото: Украинская ассоциация футбола

Матч Украина - Англия в 1/4 финала Евро-2020, который состоится сегодня в Риме, смогут посетить 18 тыс. фанатов.

Ситуация с коронавирусом не позволяет болельщикам приехать с Украины, или Великобритании, но в Италии есть большая украинская диаспора, написал глава УГКЦ Блаженнейший Святослав на странице в Facebook.

Он заверил, что эта община готовится болеть за нашу команду.

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"Хотя границы закрыты, однако сегодня Рим станет украинским! Большая украинская община, которая живет в Италии, собирается на стадион и в фан-зоны. Думаю, что и итальянцы будут болеть вместе с нами!" - сказал Святослав.

Он также призвал украинцев поддержать национальную сборную в этом решающем поединке.

"Мы хотим видеть нашу страну успешной. Мы хотим, чтобы другие знали и уважали наше государство. Это, кстати, одно из проявлений нашего патриотизма, даже в спорте. А наш патриотизм построен не на ненависти к чужому, а любви к своему", - добавил Блаженнейший.

Харьковский хорек Харли спрогнозировал результаты матча сборной Украины и Англии в 1/4 финала Чемпионата Европы по футболу. Для предсказания перед ним поставили изображения флагов Украины и Англии. Чарли долго не думал и с уверенностью выбрал сине-желтый флаг. В зоопарке говорят, что верят животному и поддерживают сборную Украины по футболу и ждут победы в этом поединке.

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Дата
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