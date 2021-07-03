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суббота, 03 июля 2021 12:25

Хорек-вещун спрогнозировал победителя в матче Украина-Англия

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Хорек-вещун спрогнозировал победителя в матче Украина-Англия
Чарли долго не думал и с уверенностью выбрал сине-желтый флаг . Фото: pixabay

Харьковский хорек Харли спрогнозировал результаты матча сборной Украины и Англии в 1/4 финала Чемпионата Европы по футболу.

Для предсказания перед ним поставили изображения флагов Украины и Англии, сообщает Харьковский зоопарк на странице в Facebook.

Чарли долго не думал и с уверенностью выбрал сине-желтый флаг. В зоопарке говорят, что верят животному и поддерживают сборную Украины по футболу и ждут победы в этом поединке.

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29 июня украинская сборная победила в матче против сборной Швеции, выйдя в 1/4 финала Евро-2020. Мы попали в восьмерку сильнейших сборных чемпионата Европы. Сегодня состоится напряженный матч против команды Англии. Он решит, попадет ли сборная Украины в полуфинал Евро-2020. Команды сыграют на Олимпийском стадионе в Риме в 22.00 по киевскому времени.

Прогноз матча также дали букмекеры. Они уверяют, что игра будет непростой и зрелищной.

Президент Владимир Зеленский запустил в соцсетях флешмоб к матчу с Англией в 1/4 финала Евро-2020. Он предлагает устроить перекличку украинских фанатов.

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