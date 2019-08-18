Рибери приглашают в Россию

Рибери между Италией и Россией

Экс-игрок "Баварии" Франк Рибери может продолжить карьеру в чемпионате России.

Сообщает xsport.ua.

По информации источника, на 36-летнего француза претендуют два московских клуба: "Спартак" и "Динамо".

Ожидается, что окончательное решение касательно продолжения карьеры Рибери примет в ближайшие дни. Игроком также интересуется "Фиорентина".

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С 2007 по 2019 года Рибери выступал за мюнхенскую "Баварию", которую покинул в конце прошлого сезона.