Рибери приглашают в Россию

Экс-игрок "Баварии" Франк Рибери может продолжить карьеру в чемпионате России.
Сообщает xsport.ua.
По информации источника, на 36-летнего француза претендуют два московских клуба: "Спартак" и "Динамо".
Ожидается, что окончательное решение касательно продолжения карьеры Рибери примет в ближайшие дни. Игроком также интересуется "Фиорентина".
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С 2007 по 2019 года Рибери выступал за мюнхенскую "Баварию", которую покинул в конце прошлого сезона.
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