Результативная игра украинца помогла "Атланте" победить в НБА - видео

Лень хорошо себя проявил в НБА. Фото: Укринформ

В матче регулярного чемпионата НБА с "Детройтом" украинский центровой "Атланты" Алексей Лень показал высокую результативность.

Украинец провел на паркете 34 минуты 43 секунды.

За это время он набрал 15 очков, совершил 17 подборов, сделал 1 ассист, 3 блок-шота, 1 перехват, 4 потери и 5 фолов.

Лень реализовал 7 из 18 двухочковых бросков (38,9%), 1 из 2 штрафных (50%) и 0 из 1 трехочкового (0%).

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Коэффициент его полезности составил -2 – это четвертый с конца показатель в команде, сообщает Трибуна.

Это четвертый дабл-дабл Леня в составе "Атланты".

"Атланта" победила "Детройт - 98:95.