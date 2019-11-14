"Решили сделать акцию в поддержку сов" - представитель ультрас "Динамо" о скандале с Тайсоном

Капитан "Шахтера" показал средний палец фанатам "Динамо", за что получил красную карточку. Фото: из открытых источников

Представитель ультрас "Динамо" Алекскей Декстер прокомментировал инцидент с капитаном "Шахтера" Тайсоном в матче 14 тура УПЛ "Шахтер" - "Динамо".

"У нас есть друзья по всемирной организации защиты животных, которые рассказали нам о ситуации с таким видом птиц, как северные пятнистый совы. Мы решили сделать акцию в поддержку этих сов. Не знаю, как можно не отличить звук совы от звука обезьяны. Они совершенно разные ", - рассказал Декстер в интервью передаче СПЕЦКОР, сообщает" Спортарена "

Во втором тайме матча с Шахтером из фан-сектора "Динамо" раздавались похожи на обезьяньи выкрики в адрес игроков "горняков" Тайсона и Дентиньо. Капитан "Шахтера" показал фанатам киевлян средний палец, за что получил красную карточку от арбитра Николая Балакина.

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21 ноября КДК УАФ может рассмотреть дело о расизме во время матча Шахтер - Динамо. Игра завершилась победой "горняков" 1: 0.