"Решил перейти в" Шахтер", чтобы помочь семье с кредитом" - Срна

Дарио Срна провел в составе "горняков" более 15 лет. Фото: ФК "Шахтер"

Легенда "Шахтера" Дарио Срна рассказал о деталях своего перехода в "Шахатр" 16 лет назад. Об этом информирует "Футбол 24"

"В 21-летнем возрасте я получил предложение от" Шахтера ". Я решил его принять, потому что моя семья взяла кредит и я хотел помочь с этим. Приехал в Донецк, думая, что проведу там 2-3 года. Но президент сказал, что собирается сделать отличную команду на большом стадионе. Ответил ему: "Хорошо, посмотрим", - сказал Срна журналистам.

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37-летний Срна выступал за "Шахтер" с 2003 по 2018 годы. Впоследствии, он год провел в Серии А в составе "Кальяри", а с лета работает в тренерском штабе наставника "горняков" Луиша Каштру.