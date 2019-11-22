"Решение КДК УАФ находится за пределами здравого смысла и логики" - Суркис прокомментировал наказание "Динамо"

Игорь Суркис не согласен с наказания для "Динамо" за скандальный матч в Харькове против "Шахтера". Фото: из открытых источников

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал решение КДК УАФ наказать киевский клуб по мотивам расистского скандала в матче 14 тура УПЛ против "Шахтера".

"Наиболее корректное слово, которым можно описать то, что происходит - это произвол. Это полный беспредел со стороны национальной Ассоциации в отношении к" Динамо "и наших болельщиков.

Решение КДК УАФ находится за пределами здравого смысла и логики. Это трудно объяснить с любой точки зрения. Посудите сами: о событиях матча "Шахтер" - "Динамо" ведется расследование на уровне национальной полиции. Наш клуб всячески способствует этому расследованию, мы максимально заинтересованы в его результативном завершении. На данный момент следственные действия продолжаются, а нас уже наказали по полной программе ", - цитирует Суркиса официальный сайт" Динамо ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" будет обжаловать наказание за скандальний матч против "Шахтера"



"Динамо" наказано матчем без зрителей и денежным штрафом в размере 500 тысяч гривен за фанатские проявления расизма против капитана "Шахтера" Тайсона в предыдущем туре.