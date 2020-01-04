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суббота, 04 января 2020 09:51

Реброва признали лучшим тренером "Ференцвароша" последнего десятилетия

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Реброва признали лучшим тренером &quot;Ференцвароша&quot; последнего десятилетия
Сергей Ребров тренирует "Ференцварош" два года

Болельщики венгерского Ференвароша решили подвести итоги прошедшего десятилетия и провели голосование, с помощью которого определили лучших игроков и тренера за последние десять лет.

Безоговорочным лидером в этом рейтинге стал наш украинский специалист. Сергей Ребров стал не только лучшим тренером Ференцвароша, но колоссально оторвался от преследователей, набрав 72,2% голосов. На втором месте оказался Томас Долль (16,5%), который работал в венгерском клубе 5 лет - с 2013 по 2018 Третью строчку занял Рикардо Мониз (3,4%), который тренировал Ференцварош в сезоне 2012/13. Об этом пишет "Футбол-24"

В символическую сборную десятилетия попали 6 действующих игроков Ференцвароша, однако среди них не оказалось ни одного украинца.

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Сергей Ребров возглавил "Ференцварош" летом 2018 года. За год он выиграл национальный чемпионат пробился с клубом в групповой этап Лиги Европы.

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