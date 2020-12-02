Ребров рассказал, чем Шевченко превосходил его на поле

Ребров составлял ударный тандем нападающих вместе с Шевченко. Фото Рейтер

Украинский тренер будапештского "Ференцвароша" Сергей Ребров дал интервью для сайта УЕФА. Он вспомнил о том, как они в конце 90-х играли с Андреем Шевченко, а также сказал, в чем он уступал своему коллеге.

"Я немножко другого плана нападающий. Я даже больше любил ассистировать. Конечно, я любил забивать мячи, каждый игрок любит забивать мячи. Но я огромное удовольствие получал от голевых передач, опасных передач. Мне это приносило иногда еще больше удовольствия, чем забитый мяч.

У меня не было такой сумасшедшей скорости, как у Андрея, за счет этой скорости он имел преимущество перед защитниками. Не думаю, что Андрею не хотелось отдавать передачи или он не получал от этого удовольствие. Просто, наверное, это больше выходило у меня. Андрей мог больше взять на себя инициативу, обыграть. Я больше пытался думать на поле и создать лучшую ситуацию для своих партнеров", – сказал Ребров.

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Сейчас они оба успешные тренеры. Шевченко уже четыре года тренирует сборную Украины, Ребров добился успехов с "Динамо", "Аль-Ахли" и "Ференцварошем".