Ребров получил предложение возглавить "Динамо" - СМИ

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров получил предложение возглавить киевское "Динамо".
Президент киевского клуба Игорь Суркис видит в Реброве тренера, который сможет успешно заменить в команде Алексея Михайличенко,, сообщает dynamo.kiev.ua.
Главный тренер "Ференцвароша" взял время на размышления, чтобы принять решение.
Источник сообщает также, что Виктор Скрипник не получал предложения работать в "Динамо".
В 2014/17 годах Ребров уже был тренером "Динамо". За это время команда выиграла дважды чемпионат Украины, Кубок Украины, Суперкубок и дважды играла в Лиге чемпионов.
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Сергей Ребров уже два года работает главным тренером венгерского "Ференцвароша". За это время команда дважды выигрывала чемпионат и смогла выйти в групповой этап Лиги Европы.
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