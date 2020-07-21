Ребров получил предложение возглавить "Динамо" - СМИ

Сергей Ребров уже 3 года был главным тренером "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров получил предложение возглавить киевское "Динамо".

Президент киевского клуба Игорь Суркис видит в Реброве тренера, который сможет успешно заменить в команде Алексея Михайличенко,, сообщает dynamo.kiev.ua.

Главный тренер "Ференцвароша" взял время на размышления, чтобы принять решение.

Источник сообщает также, что Виктор Скрипник не получал предложения работать в "Динамо".

В 2014/17 годах Ребров уже был тренером "Динамо". За это время команда выиграла дважды чемпионат Украины, Кубок Украины, Суперкубок и дважды играла в Лиге чемпионов.

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Сергей Ребров уже два года работает главным тренером венгерского "Ференцвароша". За это время команда дважды выигрывала чемпионат и смогла выйти в групповой этап Лиги Европы.