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четверг, 20 мая 2021 08:31

Ребров подал в отставку с поста тренера "Ференцвароша"

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Ребров подал в отставку с поста тренера &quot;Ференцвароша&quot;
Сергей Ребров работал в Венгрии три сезона. Фото: REUTERS

Украинский тренер 46-летний Сергей Ребров покинет "Ференцварош".

Президент венгерского клуба Габор Кубатов рассказал, что Ребров принял решение оставить венгерский клуб и руководство уже начало поиски нового наставника.

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"Ребров принял решение покинуть "Ференцварош" и подал в отставку еще 10 февраля. Он попросил передать через своего агента, что хочет уйти в конце сезона и нам нужно искать нового тренера. Это стало неожиданностью. Я даже не мог подумать, что между клубом и главным тренером какие-то недоразумения, из-за чего он захочет уйти.

Как ответственный президент, я сразу понял, что нужно искать нового тренера, чтобы накануне квалификации Лиги чемпионов футболисты знали, кто будет руководить командой. Конечно, мы провели анализ рынка тренеров и уже нашли нужных кандидатов, которые смогут заменить Реброва ", - сказал президент" Фради "в комментарии Origo.hu.

Сергей Ребров работал в Венгрии с 2018 года. За это время он выиграл три чемпионских титула и вывел команду в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Как варианты продолжения карьеры Ребровым в прессе назывались клубы "Фенербахче", "Тоттенхэм", АЕК, ЦСКА, "Кайрат".

Венгерский "Ференцварош" могут возглавить турок Окан Бурук, австрийский специалист Петер Штегер или даже наставник "Зари" Виктор Скрипник.

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