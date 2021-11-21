Ребров отказался продлить контракт с "Аль-Айном"

Ребров еще никогда не работал со сборной. Фото: Reuters

Бывший главный тренер "Партизана" и "Локомотива" Марко Николич может продолжить карьеру в "Аль-Айне", который возглавляет украинец Сергей Ребров.

"С конкретным предложением к Николичу пока не обращались, но его персона интересна клубу из Арабских Эмиратов.

У Реброва еще недавно было 5-6 хороших предложений, но на данный момент тренер не ведет ни с кем переговоров", — сообщил "Матч ТВ" источник, знакомый с ситуацией.

Контракт Реброва действует до лета 2022 года, и украинец не планирует его продлевать.

По данным другого собеседника "Матч ТВ", Николич получал предложение от "Аль-Айна" еще перед тем, как возглавить "Локомотив", но сейчас он не торопится ехать на Ближний Восток, предпочитая работать в Европе.

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После 10 матчей "Аль-Айн" возглавляет таблицу чемпионата ОАЭ. Ранее Ребров заявлял, что хотел бы возглавить сборную Украины.