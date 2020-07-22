Ребров отказал "Динамо"

Сергей ребров выиграл два титула в Венгрии.фото: rangado.hu

Возвращения 46-летнего Сергея Реброва на пост главного тренера киевского "Динамо" не произойдет. Наставник венгерского "Ференцвароша", получив на днях предложение от украинского клуба, ответил отказом.

Теперь руководство "Динамо" вынуждено перейти к рассмотрению других кандидатов на должность главного тренера команды. Несмотря на слухи вокруг наставника луганской "Зари" Виктора Скрипника, кандидатура этого специалиста пока не является приоритетной для "бело-синих". Сообщает dynamo.kiev.ua

Кроме того, как стало нам известно, в "Динамо" вообще не рассматривают вариант с приглашением Юрия Калитвинцева. А вот кандидатура главного тренера полтавской "Ворсклы" Юрия Максимова в поле зрения руководства "Динамо" остается.

Наконец рассматривается вариант с приглашением иностранного специалиста, но это точно не хорват Ненад Белица, о котором сообщалось накануне. Имя этого тренера на время начальной стадии переговоров держится в строгой тайне, но оно прекрасно известно украинскому болельщику.

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В прошлый понедельник Игорь Суркис отправил в отставку предыдущий тренерский штаб во главе с Алексеем Михайличенко.