Ребров объяснил, почему не возглавил сборную Украины

Сергей Ребров три года возглавлял киевское "Динамо". Фото: РИА Новости, Алексей Куденко

Главный тренер "Аль-Айна" 48-летний Сергей Ребров был готов возглавить сборную Украины в августе 2021 года.

Летом тренер вел переговоры с УАФ, но не удалось договориться о расторжении контракта с "Аль-Айном".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт рассказал, сможет ли сборная Украины поехать на Кубок мира

"Выходили на меня из сборной Украины, но у меня уже есть контракт. Я готов работать со сборной Украины. Но я сказал тогда: вы решите ситуацию с клубом, и я готов. Я никого подсиживать не буду, и я представляю, как сложно сейчас Александру Петракову. Какое давление со всех сторон. Лично я был готов, но у меня контракт. Если бы договорились с клубом, я бы с удовольствием работал в сборной.

Конечно, я бы рад работать в национальной команде. Я патриот Украины. Кто-то говорит, что в сборной нужно работать в 60-70 лет, когда уже есть опыт. Но в сборную тебя не приглашают каждый месяц. Сейчас я получаю удовольствие от работы в Аль-Айне.

Посмотрим, что будет дальше", - сказал Ребров в интервью "Бомбардиру".

Сергей Ребров подписал контракт с "Аль-Айном" до лета 2022 года. Предыдущим клубом украинца был венгерский "Ференцварош", где он работал три года. За это время вывел клуб в ЛЧ и ЛЕ, а также выиграл три чемпионских титула. Александр Петраков заменил Андрея Шевченко на посту тренера сборной Украины. Петраков получил контракт до конца 2022 года.