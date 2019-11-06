Ребров назвал ключевого игрока во время работы в "Динамо"

Сергей Ребров уже второй год работает в Венгрии. Фото: ФК "Ференцварош"

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров вспомнил период работы главным тренером в Киеве.

"У "Динамо" был очень высокий уровень футболистов. Если бы я не видел перспективы в команде, которая была на тот момент, я бы не согласился даже исполнять обязанности главного тренера. Но я видел, что игроки хорошие, поэтому согласился на эту работу .

Мы немного изменили модель и стиль игры. Для позиционных атак нужен сильный центр поля, игроки, которые хорошо владеют мячом, видят поле. Сергей Рыбалка подходил по этим качествам. Он был достаточно агрессивным. Были проблемы с потерей мяча, заигрывался, но обязанности выполнял", - рассказал Ребров в интервью Football Hub.

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Сергей Ребров тренировал "Динамо" в 2014-2017-х, выиграв по 2 чемпионата и Кубка Украины и раз Суперкубок.