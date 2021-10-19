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вторник, 19 октября 2021 21:15

"Реал" забил "Шахтеру" 5 сухих мячей

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&quot;Реал&quot; забил &quot;Шахтеру&quot; 5 сухих мячей
В прошлом году горняки дважды обыграли "галактикос". Фото: "Шахтер"

Добрый вечер!

Донецкий "Шахтер" попытается сегодня продолжить свою уникальную победную серию в матчах с выдающейся футбльною командой мира - мадридским "Реалом". В прошлом году дончане удивительно всей футбольной Европе дважды обыграли мадридцев - 3:2 и 2:0.

Очевидно, что "сливочные" теперь не те. В них сменился тренер. Карло Анчелотти стабилизировал игру. Однако в прошлом туре "галактикос" дома неожиданно проиграли "Шерифу" - 1:2. Поэтому терять очки гости не собираются.

Горняки тоже имеют в пассиве поражение от сенсационных молдаван. Но с тех пор Де Дзерби повел команду вперед железной рукой. "Шахтер" выиграл Суперкубок, а в последнем туре не оставил камня на камне от защиты "Зари".

Остроты противостоянию добавляет то, что обе команды возглавляют итальянские тренеры, представители разных поколений. Игра сегодня точно будет напряженной и интересной.

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Тренеры объявили стартовые составы команд.

"Шахтер": Трубин, Додо, Марлон, Кривцов, Исмаили, Майкон, Патрик, Тете, Педриньо, Соломон, Фернандо.

Запасные: Пятов, Витао, Конопля, Корниенко, Бондарь, Степаненко, Маркос, Марлос, Мудрик, Судаков, Дентиньо, Сикан.

"Реал": Куртуа, Менди, Алаба, Милитао, Васкес, Кроос, Каземиро, Модрич, Винисиус, Родриго, Бензема

Запасные: Лунин, Лопес, Вальехо, Начо, Асенсио, Марсело, Вальверде, Диас, Камавинга, Бланко, Гутьеррес

Игра началась!

2 мин. Удивительно, но "Шахтер" больше владеет мячом в первые минуты игры.

4 мин. Кроос опасно бил из-за пределов штрафной, но Трубин парировал.

7 мин. А теперь Винисиус потренировал Трубина. Анатолий был на месте.

10 мин. Тете неудачно навесил с правого фланга. Мяч опустился на сетку сверху.

В параллельном матче "Интер" не может забить "Шерифа". Там тоже нули.

14 мин. Опасно бил Бензема после углового, но после серии рикошетов мяч в Трубина так и не дошел.

17 мин. "Шахтер" минуты две владел мячом, однако без всякой видимой выгоды.

21 мин. Фернандо бессмысленными финтами запорол перспективную атаку дончан.

24 мин. Перспективную атаку провели хозяева поля, но арбитр зафиксировал офсайд у Исмаили. Впрочем Тете до мяча так и не дотянулся.

27 мин. В тактические шахматы играют итальянские тренеры. Игра откровенно скучновата.

31 мин. Мадридцы в такой игре выглядят убедительнее, а Де Дзерби свирепствует.

37 мин. Фернандо и Тете пока выглядят лишними игроками на поле. Никакого конструктива от них нет.

34 мин. Прорыв Соломона и пас в центр завершился рикошетом и выносом Крооса.

38 мин. Гол. Кривцов поражает свои ворота. Прерывал передачу с правого фланга Сергей и срезал точно в угол. Трубин, который выходил из ворот, ничего не смог сделать - 0:1

А в Милане "Интер" таки забил "Шерифу". 1:0

41 мин. Бензема бил из-за пределов штрафной прямо в Трубина.

45 мин. Исмаили заблокировал удар Родриго и арбитр сразу свистнул на перерыв. Тяжелый тайм для "Шахтера".

Возобновилась игра в Киеве.

Марлос заменил Тете в горняков, а Маркос Антонио Соломона.

46 мин. И сразу Маркос Антонио заработал желтую на Каземиро.

50 мин. Гости солидно контролируют игру и никуда не спешат. Пока не видно, за счет чего горняки собираются переломить ход встречи.

51 мин. Гол: 0:2. Винисиус после идеальной атаки получил роскошный пас от Модрича и расстреливает Трубина с 5 метров.

54 мин. "Шахтер" выглядит мальчиком для битья.

55 мин. А "Шериф" Вернидуба сравнивает счет в игре с "Интером". Вот где настоящий мужской характер!

57 мин. Винисиус обвел всю оборону "Шахтера" и делает счет разгромным - 0:3. Достаточно, ребята, остановитесь!

60 мин. Де Дзерби должен уже понять, что без Степаненко эта оборона превращается в проходной двор.

64 мин. Педриньо решился на удар отчаяния и не попал в ворота.

Гол. Винисиус и Родриго легко разрывают оборону из шести игроков "Шахтера" - 0:4. Горняки чувствуют себя "Зарей".

68 мин. "Шахтер" попытался огрызнуться, но Куртуа легко парировал два удара горняков.

70 мин. И "Шериф" сдулся в Милане. 1:3 проигрывает Вернидуб.

74 мин. Мудрика выпускает Де Дзерби на этот позор. Фернандо заменил Михаил. Корниенко меняет никакущего Исмаили.

78 мин. Три замены у гостей. Вальверде вместо Крооса, Асенсио вместо Родриго и Камавинга вместо Модрича.

80 мин. Степаненко наконец вышел вместо Алана Патрика. А разве бразилец был сегодня на поле?

85 мин. Мадридцы продолжают катать мяч по полю и наслаждаются моментом.

90 мин. Бензема забивает. Не мог пропустить случая кандидат на "Золотой мяч". 5:0 уже.

Отмучился "Шахтер". На сегодня хватит.

Если бы был жив Леонид Быков, он бы сказал: руинами "Шахтера" доволен. Но я не Быков - просто промолчу!

Следующая встреча соперников состоится 3 ноября в Мадриде. "Шахтер" за три матче не смог забить ни одного мяча в ворота соперников и уверенно занимает последнее место в группе с 1 набранным баллом.

Автор: Юрий Стригун
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