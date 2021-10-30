"Реал" возглавил таблицу чемпионата Испании

Винисиус отличился дублем. Фото: Reuters

Сегодня, 30 октября, на стадионе "Мануэль Мартинес Валеро" в Эльче в рамках 12-го тура испанской Примеры "Эльче" принимал соперника "Шахтера" в Лиге чемпионов мадридский "Реал". Гости одержали победу – 2:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 22-й минуте отличился нападающий "сливочных" Винисиус Жуниор, ему ассистировал Мариано Диас.

С 63-й минуты встречи хозяева играли в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку заработал полузащитник Хосе Гутьеррес.

На 73-й минуте Винисиус Жуниор с передачи Луки Модрича забил свой второй гол в матче.

На 86-й минуте игры нападающий "Эльче" Пере Милья сократил отставание в счёте.

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После 11 сыгранных туров в испанской Примере "Реал" располагается на 1-м месте в турнирной таблице с 24 очками в активе. "Эльче" за 12 матчей набрал 10 очков, команда находится на 15-м месте в таблице.