"Реал" во второй раз обыграл "Интер"

Артуро Видаль подвел свою команду. Фото: Reuters

В поединке 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Интер" дома уступил "Реалу" - 0:2.

Гости повели в счете на старте матча. Эден Азар реализовал пенальти. Еще в 1-м тайме "Интер" остались в меньшинстве - был удален Артуро Видаль за несогласия с решением арбитра.

Вопрос победителя игры было снято в начале 2-го тайма, когда Ашраф Хакими записал на свой счет автогол. После этого команды уже доигровали матч.

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"Боруссия" Менхенгладбах лидирует в группе, имея 8 очков. "Реал" отстает на 1 балл. "Шахтер" занимает 3 строчку, имея 4 очка. На последнем месте "Интер" с 2 баллами.