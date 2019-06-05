"Реал" в шаге от ТОП-трансфера

Трансфер Азара в "Реал" - разрешенное дело. Фото: REUTERS

Вингер "Челси" Эден Азар в ближайшее время официально станет игроком мадридского "Реала".

"Сливочные" объявят о трансфере игрока сборной Бельгии в ближайшие время, сообщает испанская телепрограмма El Chiringuito. Отмечается, что "Реал" заплатит" Челси "за Азара около 100 млн евро.

Ранее отмечалось, что соглашением между "Реалом" и "Челси "будут предусмотрены бонусы в зависимости от выступлений Азара. Максимальные выплаты по ним могут достичь еще 15 млн евро.

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К слову, в текущем сезоне бельгийский вингер провел за лондонцев 52 матча во всех турнирах, где забил 21 гол и отдал 17 результативных передач. Недавно Азар вместе с "Челси" одержал победу в Лиге Европы.