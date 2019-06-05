"Реал" в шаге от ТОП-трансфера

 
Ексклюзивы
1/5
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 14673
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 297
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 243
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 810
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 2664
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 5094
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3456
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 2169
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
1 Просмотров: 7605
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 1152
Фото
Все фото
10
10
15
8
8
Спортсменка Ольга Саладуха демонстрирует идеальное тело в сети
Спортсменка Ольга Саладуха демонстрирует идеальное тело в сети
Заблокировали аккаунт пышногрудой футбольной фанатки, которая выбежала на поле Лиги чемпионов
Заблокировали аккаунт пышногрудой футбольной фанатки, которая выбежала на поле Лиги чемпионов
Обаятельная и откровенная: как выглядит новая девушка Луиза Адриано
Обаятельная и откровенная: как выглядит новая девушка Луиза Адриано
Украинка Ястремская выиграла турнир WTA: невероятные кадры
Украинка Ястремская выиграла турнир WTA: невероятные кадры
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Видео
Все видео
Португалия вышла в финал Лиги нации
Португалия вышла в финал Лиги нации
Новый вратарь сборной удивил исполнением украинской песни
Новый вратарь сборной удивил исполнением украинской песни
Роман Зозуля снова отличился в Испании
Роман Зозуля снова отличился в Испании
Что ждать от Виктора Скрипника на посту главного тренера "Зари"
Что ждать от Виктора Скрипника на посту главного тренера "Зари"
Миколенко рассказал о первой машине, недвижимость в Киеве, отношения с девушками
Миколенко рассказал о первой машине, недвижимость в Киеве, отношения с девушками
Интервью
1/5
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 243
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 459
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 972
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3582
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 31753
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2019
Просмотров: 1305
Свиняча реклама
У районному радіо сидять редакторка, я й Оксана — кореспонденти. Редактор старша за мене на 11 років, а Оксана — молодша на 13. Записуємо ...
четверг, 06 июня 2019 09:31

"Реал" в шаге от ТОП-трансфера

  Комментировать
&quot;Реал&quot; в шаге от ТОП-трансфера
Трансфер Азара в "Реал" - разрешенное дело. Фото: REUTERS

Вингер "Челси" Эден Азар в ближайшее время официально станет игроком мадридского "Реала".

"Сливочные" объявят о трансфере игрока сборной Бельгии в ближайшие время, сообщает испанская телепрограмма El Chiringuito. Отмечается, что "Реал" заплатит" Челси "за Азара около 100 млн евро.

Ранее отмечалось, что соглашением между "Реалом" и "Челси "будут предусмотрены бонусы в зависимости от выступлений Азара. Максимальные выплаты по ним могут достичь еще 15 млн евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Реал" готов осуществить трансфер года

К слову, в текущем сезоне бельгийский вингер провел за лондонцев 52 матча во всех турнирах, где забил 21 гол и отдал 17 результативных передач. Недавно Азар вместе с "Челси" одержал победу в Лиге Европы.

https://football24.uа
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Реал" в шаге от ТОП-трансфера». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
июня

Не стреляли: российские боевики убили командира Константина Могилко

Возродили уничтоженную большевиками церковь

Политзаключенных начали свозить в монастырь

Начали крупнейшую десантную операцию

Барбара Брыльска хотела всыпать Путину по одному месту

Самое читаемое
Правительство не разбежится - Гройсман
Правительство не разбежится - Гройсман 2 Просмотров: 32132
&quot;Исчезли&quot; 12% выпускников крымских школ
"Исчезли" 12% выпускников крымских школ Просмотров: 21403
&quot;Скорая&quot; забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
"Скорая" забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
19
 Просмотров: 20206
Пенсию будут начислять по-новому: подробности
Пенсию будут начислять по-новому: подробности Просмотров: 19206
Основные &quot;перлы&quot; ВНО: &quot;Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?&quot;
Основные "перлы" ВНО: "Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?" Просмотров: 18531
Спорт
Ахметов предлагал втрое большую зарплату - Зозуля признался, что мог перейти в" Шахтер"
Ахметов предлагал втрое большую зарплату - Зозуля признался, что мог перейти в" Шахтер" Просмотров: 90
Сборная Украины выиграла Кубок Лобановского
Сборная Украины выиграла Кубок Лобановского Просмотров: 108
Португалия вышла в финал Лиги нации
Португалия вышла в финал Лиги нации
 Просмотров: 315
Украина обыграла Сербию в первой игре
Украина обыграла Сербию в первой игре Просмотров: 945
Обыск НАБУ в УАФ: следователи вышли на окружение сына Луценко
Обыск НАБУ в УАФ: следователи вышли на окружение сына Луценко Просмотров: 1260
Больше всего комментируют
9
Избиратель оценит по достоинству программу партии "УДАР" - Палатный
5
Телеканал Порошенко "возродил" Витренко
4
Секретарь горсовета признался, что не понимает украинского языка
4
Президент рассказал, почему вернул паспорт Саакашвили
3
Украинцы собирают подписи за отставку Авакова
Голосов: 233
Голосование Кто будет тренировать киевское "Динамо" в следующем сезоне?
  • 1) Юрий Вернидуб
  • 2) Алексей Михайличенко
  • 3) Юрий Калитвинцев
  • 4) Александр Хацкевич
  • 5) Авраам Грант
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua