Мадридский "Реал" стал самой дорогой командой мира.
Специализированный портал Transfermarkt, который оценивает стоимость игроков, определил команду, которая имеет самый дорогой состав.
На первом месте оказался "Реал". Стоимость игроков "сливочных" составляет 1 млрд 86 млн евро. На втором месте английский "Манчестер Сити", который имеет 12 млн меньше. Замыкает тройку еще одним представитель АПЛ "Ливерпуль".
Победитель Лиги чемпионов "Бавария" только на 5 месте. А победитель Лиги Европы "Севилья" вообще оказалась вне топ-10.
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В прошлом сезоне "Реал" выиграл чемпионат Испании и дошел до 1/8 Лиги чемпионов, где проиграл "МС".
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