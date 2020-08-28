В прошлом сезоне "Реал" выиграл Ла Лигу. Фото: Reuters

Мадридский "Реал" стал самой дорогой командой мира.

Специализированный портал Transfermarkt, который оценивает стоимость игроков, определил команду, которая имеет самый дорогой состав.

На первом месте оказался "Реал". Стоимость игроков "сливочных" составляет 1 млрд 86 млн евро. На втором месте английский "Манчестер Сити", который имеет 12 млн меньше. Замыкает тройку еще одним представитель АПЛ "Ливерпуль".

Победитель Лиги чемпионов "Бавария" только на 5 месте. А победитель Лиги Европы "Севилья" вообще оказалась вне топ-10.

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В прошлом сезоне "Реал" выиграл чемпионат Испании и дошел до 1/8 Лиги чемпионов, где проиграл "МС".