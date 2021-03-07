"Реал" спас ничью в матче с "Атлетико"

Карим Бензема спас "Реал" за две минуты до окончания игры. Фото: Reuters

В матче 26-го тура чемпионата Испании "Атлетико" принимал "Реал". Встреча проходила на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде и завершилась со счётом 1:1.

Первый гол в матче был забит на 15-й минуте. Его автором стал нападающий "Атлетико" Луис Суарес, реализовавший выход один на один с Тибо Куртуа. Ассистировал уругвайцу Маркос Льоренте.

"Реал" сравнял счёт на 88-й минуте. Гол забил Карим Бензема, которого вывел на пустые ворота бразильский полузащитник Каземиро. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью.

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"Атлетико" в 25 матчах набрал 59 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридский "Реал" (54) — на 3-м месте. Между ними, на 2-м месте, расположилась "Барселона" (56).