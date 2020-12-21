"Реал" продолжает преследовать "Атлетико" в чемпионате Испании

Карим Бензема открыл счет в матче. Фото: Reuters

В 14-м туре чемпионата Испании "Реал" в гостях обыграл "Эйбар" 3: 1.

На старте поединка команда Зинедина Зидана обеспечила себе комфорта преимущество в два мяча. Результативные удары на счету Карима Бензема и Луки Модрича. Хозяева смогли отыграть один мяч после красивого удара Кике Гарсии.

Вторая половина игры прошла в обоюдной борьбе. В конце встречи "Реал" смог поймать соперника на контратаке и обеспечить себе победу.

Украинский вратарь Андрей Лунин просидел весь матч на скамейке запасных.

"Реал" набрал 29 очков и сравнялся с "Атлетико" на вершине турнирной таблицы Примеры. Однако у команды Диего Симеоне есть две игры в запасе.

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В следующем туре 23 декабря "Реал" дома примет "Гранаду".