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четверг, 29 августа 2019 13:04

"Реал" продает своего звездного вратаря в ПСЖ

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&quot;Реал&quot; продает своего звездного вратаря в ПСЖ
Кейлор Навес не захотел быть дублером Тибо Куртуа, поэтому покинул "Реал"

Голкипер "Реала" Кейлор Навас продолжит карьеру в ПСЖ. Клубы завершают переговоры, осталось согласовать лишь некоторые мелкие детали.

Сумма сделки составит около 15 млн евро, а частью трансфера станет голкипер парижан Альфонс Ареола, который переедет в Мадрид на правах годичной аренды, сообщает "Marca".

Сам костариканец Навас подпишет контракт на 3 года с зарплатой 6 млн евро за сезон.

Кейлор Навес раньше постоянно заявлял о желании остаться в "Реале", что заставило "сливочных" отпустить 20-летнего украинца в "Вальядолид".

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Костариканец Кейлор Навес перешел в "Реал" в 2014 году и выиграл 3 Лиги чемпионов с мадридским клубом, а также стал чемпионом Испании.

https://football24.ua
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