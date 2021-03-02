"Реал" прервал победную серию в чемпионате Испании

Винисиус спас "Реал" от поражения. Фото: REUTERS

В матче 25-го тура чемпионата Испании "Реал" не смог дома победить "Реал Сосьедад" - 1:1.

Подопечные Зинедина Зидана владели территориальным и игровым преимуществом по ходу матча, но реализация моментов была не самая лучшая.

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Гости вышли вперед в начале 2-го тайма. "Реал" смог спастись от поражения за 1 мин. до конца игры, когда Винисиус смог замкнуть фланговую передачу.

Для "сливочных" ничья стала 1-й после 4-й побед подряд. "Реал Сосьедад" не может победить в 4-м матче подряд.

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин просидел весь матч на скамейке запасных "Реала".

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В чемпионате Испании лидирует "Атлетико", который опережает "Реал" и "Барселону" на 5 очков. "Реал Сосьедад" расположился на 5-м месте. 7 марта "Реал" будет принимать "Атлетико". Начало матча в 17:15.