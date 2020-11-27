"Реал" потерял своего звездного защитника перед матчем против "Шахтера"

Дани Карвахаль пропустит 2 недели. Фото: REUTERS

Защитник "Реала" Данные Карвахаль пропустит матч 5 тура Лиги чемпионов против "Шахтера".

Правый латераль получил травму приводящей мышцы правого бедра, сообщает официальный сайт "сливочных".

Защитник выбыл на 2 недели. Это означает, что защитник пропустит поединки Примеры против "Алавеса" и "Севильи", а также заключительные матчи ЛЧ с "Шахтером" и "Боруссией".

Карвахаль уже пропустил полтора месяца и лишь недавно вернулся на поле после травмы колена, сыграв в матчах против "Вильярреала" и "Интера". Теперь игрок сборной Испании снова не помощник своей команде.

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Матч между "Шахтером" и "Реалом" состоится 1 декабря. Начало матча - в 19 .55.