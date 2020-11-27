"Реал" потерял своего звездного защитника перед матчем против "Шахтера"

Защитник "Реала" Данные Карвахаль пропустит матч 5 тура Лиги чемпионов против "Шахтера".
Правый латераль получил травму приводящей мышцы правого бедра, сообщает официальный сайт "сливочных".
Защитник выбыл на 2 недели. Это означает, что защитник пропустит поединки Примеры против "Алавеса" и "Севильи", а также заключительные матчи ЛЧ с "Шахтером" и "Боруссией".
Карвахаль уже пропустил полтора месяца и лишь недавно вернулся на поле после травмы колена, сыграв в матчах против "Вильярреала" и "Интера". Теперь игрок сборной Испании снова не помощник своей команде.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Капитана "Динамо" дисквалифицировали на 3 матча
Матч между "Шахтером" и "Реалом" состоится 1 декабря. Начало матча - в 19 .55.
Комментарии