"Реал" подписал третьего звездного новичка

Защитник "Лиона" и сборной Франции Менди стал игроком "Реала"

Защитник "Лиона" Ферлан Менди стал игроком "Реала", о чем "королевский клуб" объявил на официальном сайте.

Контракт с 24-летним французом подписан на 6 лет, а его официальная презентация состоится 19 июня.

Недавно появилась информация, что с переходом Менди в "Реал" возникли сложности из-за проблем защитника со здоровьем.

Напомним, что "Реал" настоял на проведении повторного медосмотра Менди. Мадридский клуб смущало состояние бедра, которое французский защитник повредил в прошлом сезоне.

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Таким образом, Менди стал уже третьим громким новичком команды нынешним летом: ранее клуб объявил о подписании нападающего "Айнтрахта" Луки Йовича и полузащитника "Челси" Эдена Азара.