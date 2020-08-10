Пауло Дибала является ведущим нападающим "Ювентуса". Фото: Reuters

Мадридский "Реал" планирует трансфер лидера "Ювентуса" 26-летнего Пауло Дибала.

Трансфер аргентинца может достичь €100 млн, сообщает Sport Mediaset.

Ради подписания ковыляла мадридцы готовы включить в сделку одного из полузащитников - Тони Кроос или Иско.

Контракт форварад с "Ювентусом" действует до лета 2022-го. Стороны никак не могут договориться о продлении соглашения.

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Пауло Дибала выступает за "Ювентус" с лета 2015 года. За это время аргентинец провел 161 матч, в которых забил 68 мячей.