"Реал" отпустит Бейла безплатно

Бейл дважды забил в финале Лиги чемпионов-2018

Мадридский "Реал" планирует отказаться от компенсации за нападающего Гарета Бэйла. В услугах игрока заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". Об этом пишет "UA-Футбол"

Согласно источнику, испанский клуб готов пойти на такой шаг, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Оклад Бэйла в Мадриде составляет 13 миллионов фунтов стерлингов в год.

Футболист выступает за "Реал" с 2013 года. В королевский клуб он перебрался из "Тоттенхэма" за 100 миллионов евро.

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В текущем сезоне валлиец провел 42 матча во всех турнирах за "Реал", в которых отметился 16 голами и 5 результативными передачами.