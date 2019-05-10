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пятница, 10 мая 2019 13:00

"Реал" оформил громкий трансфер

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&quot;Реал&quot; оформил громкий трансфер
Летом Эден Азар переедет в Мадрид. Фото: Sportbox

Мадридский "Реал" и лондонский "Челси" договорились о трансфере Эдена Азара.

Трансферная сага с переходом Эдена Азара в мадридский "Реал" близка к развязке. По крайней мере в этом уверено авторитетное испанское издание Marca.

"Сливочные" давно охотятся за звездой атак лондонского клуба. Однако "Челси" до последнего пытался удержать бельгийца на "Стэмфорд Бридж". Действующий контракт Азара с "Челси" истекает летом 2020-го. Чтобы не потерять игрока бесплатно, "аристократы" должны продать его в конце нынешнего сезона.

Ссообщалось, что стороны достигли договоренности еще несколько месяцев назад. Бельгиец со следующего сезона будет выступать на "Сантьягу Бернабеу". По информации испанской прессы, клубам наконец удалось согласовать все детали.

За переход Азара "Реал" заплатит 130 млн евро. Эден станет самым дорогим приобретением мадридцев, опередив Криштиану Роналду и Гарета Бейла. К слову, в Лондон бельгиец перебрался летом 2012-го за 35 млн евро.

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В нынешнем сезоне Азар провел 49 матчей за "Челси" во всех турнирах, став автором 19 голов и 15 результативных передач.

https://football24.ua
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Дата
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мая

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