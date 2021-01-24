"Реал" одержал разгромную победу в чемпионате Испании

Карим Бензема стал героем матча. Фото: Reuters

В матче 20-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на выезде разгромил "Алавес" - 4:1.

"Сливочные" еще в первом тайме сняла все вопросы о победителе, забив три гола усилиями Каземиро, Карима Бензема и Эдена Азара.

Во второй половине Бензема оформил дубль, а "Алавес" забил свой гол престижа.

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин провел весь матч на скамейке запасных.

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"Реал" занимает второе место турнирной таблицы Ла Лиги отставая от "Атлетико" на 4 очка. "Матрасники" имеют две игры в запасе.