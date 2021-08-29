"Реал" на выезде минимально обыграл "Бетис"

В трех встречах "Реал" набал 7 очков. Фото: Reuters

В третьем туре испанской Примеры соперник донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов "Реал Мадрид" одержал гостевую победу в матче с "Бетисом" со счётом 1:0.

Единственный гол был забит Даниэлем Карвахалем. На 61-й минуте Карим Бензема сделал подачу в штрафную, после которой защитник "сливочных" слёту пробил в дальний угол ворот.

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После трёх туров в активе "Королевского клуба" 7 очков. Помимо сегодняшней победы "Реал Мадрид" одержал крупную победу над "Алавесом" (4:1) и сыграл вничью с "Леванте" (3:3).