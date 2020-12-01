"Реал" готов расстаться с Азаром ради Мбаппе

Эден Азар не может себя найти в Испании. Фото: REUTERS

Мадридский "Реал" готов расстаться с Эден Азар ради трансфера Килимана Мбаппе с ПСЖ

"Сливочные" готовы включить бельгийского вингера в соглашение по Мбаппе. Кроме того, определенную часть они доплатят деньгами, сообщает El Chiringuito TV.

Азар присоединился к "Реала" летом 2019 за €100 млн, но из-за травм не имеет стабильного места в составе команды Зинедина Зидана.

За Мбаппе "Реал" охотится уже 2 года, но никак не может договориться с руководством парижского клуба. Контракт футболиста заканчивается летом 2022 года.

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1 декабря "Реал" сыграет против "Шахтера" в рамках 5-го тура Лиги Чемпионов. Начало игры в 19:55.