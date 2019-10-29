"Реал" готов продать героя киевского финала Лиги чемпионов

Гарет Бэйл уже зимой может покинуть Мадрид. Фото: рейтер

Руководство "Реала" рассматривает возможные варианты по трансферу хавбека Гарета Бэйла, сообщает "Футбол 24".

Причиной этому стали напряженные отношения валлийца с боссами клуба, а также его повышенная травматичность. Гарет получил травму во время матча за сборную Уэльса против Хорватии (1: 1). На протяжении карьеры 30-летнего хавбека в "Реале" его часто сопровождают различные повреждения.

В текущем сезоне Бэйл провел за королевский клуб 7 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новичок "Реала" бросил гражданскую жену с младенцем ради модели

В чемпионате Испании "Реал" находится на 6-й строчке, отставая от лидера "Хетафе" на 2 очка. Команда Зидана имеет игру в запасе.