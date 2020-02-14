"Реал" готов побить трансферный рекорд ради форварда сборной Аргентины

"Реал" готов сделать Лаутаро Мартинеса самым дорогим игроком в истории клуба. Фото: с отрытых источников

Мадридский "Реал" хочет подписать форварда "Интера" и сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса.

Мадридский клуб не пугает даже большая клаусула аргентинца. Контракт Мартинеса с "Интером" предусматривает сумму выкупа 120 млн евро, сообщает "Футбол 24".

Таким образом, звезда миланцев может стать самым дорогим игроком в истории "Реала". До этого Флорентино Перес платил самую большую сумму за игрока 101 млн евро при переходе Гарета Бэйла из "Тоттенгема" в 2013 году.

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В текущем сезоне Серии А Лоутаро Мартинес провел 20 матчей за "Интер", в которых отметился 11 голами и 3 ассистами.