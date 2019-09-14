"Реал" едва удержал победу в матче с "Леванте"

Бензема отличился дважды

Дубль в исполнении Карима Бензема и гол Каземиро обеспечили "сливочным" комфортный запас прочности к перерыву. Но во второй половине игры гости смогли два гола отыграть. 3:2 – победил "Реал".

Об этом пишет footballhd-news.com

В этом матче в составе "галактикос" дебютировал бельгийский полузащитник Эден Азар. Случилось это на 60-й минуте, когда он заменил Каземиро.

Победив, "Реал" с 8-ю очками вышел на второе место в турнирной таблице.

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Лидирует "Атлетико", у которого три победы в трех матчах. "Леванте" на 5-й позиции с 6-ю пунктами.