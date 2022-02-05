Разыграют семь комплектов наград. Расписание второго соревновательного дня в Пекине-2022

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В субботу, 5 февраля, в Пекине были разыграны первые награды XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года.

У Украины были надежды на смешанную эстафету по биатлону, однако наши соотечественники не попали даже в десятку лучших.

В воскресенье таких надежд нет, но без украинских спортсменов день не пройдет.

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Расписание соревнований на воскресенье, 6 февраля:

2:00 и 3:45 – Санный спорт. Тренировочные заезды 5 и 6. Женщины. Елена Стецкив, Юлианна Туницкая.

3:05, 8:05 и 14:05 – Кёрлинг. Смешанные пары. 10 матчей.

3:30, 3:57 и 4:24 – Сноубординг. Слоупстайл. Финальные заезды. Женщины. Медали.

3:30 и 5:50 – Фигурное катание. Командные соревнования: женщины (Анастасия Шаботова), мужчины.

5:00 – Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. Мужчины. Иван Ковбаснюк. Медали.

5:30 – Лыжное двоеборье. Гундерсен. 10 км и обычный трамплин. Тренировка 1. Мужчины. Дмитрий Мазурчук.

6:30 и 7:33 – Сноубординг. Слоупстайл. Квалификационные заезды 1 и 2. Мужчины.

9:00 – Лыжные гонки. Скиатлон. Мужчины. Алексей Красовский, Руслан Перехода. Медали.

9:00 – Прыжки с трамплина. Обычный трамплин. Тренировка 3. Женщины.

9:06 и 10:24 – Санный спорт. Двойки. Тренировочные заезды 1 и 2. Игорь Стахив, Андрей Лысецкий.

10:30 – Конькобежный спорт. 5000 м. Мужчины. Медали.

10:40 и 15:10 – Хоккей. Женщины. 2 матча.

12:00, 13:00 и 14:00 – Прыжки с трамплина. Обычный трамплин. Квалификационные раунды и финал. Мужчины. Евгений Марусяк. Медали.

12:00, 13:30, 14:05 и 14:40 – Фристайл. Могул. Вторая квалификация и финалы. Женщины. Медали.

13:30 и 15:15 – Санный спорт. Заезды 3 и 4. Мужчины. Антон Дукач, Андрей Мандий. Медали.

В расписании указано время начала событий по Киеву.

XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Столица Китая стала первым городом, который примет как летние, так и зимние Игры. В общей сложности около 3 тыс. атлетов со всего мира разыграют 109 комплектов наград в 15-ти видах программы.