Разгромная победа "Баварии" и потеря очков "Реалом": результаты матчей вторника второго тура Лиги чемпионов

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3285
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2916
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 936
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 7164
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9711
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2763
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 567
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3330
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3753
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1602
Фото
Все фото
9
16
6
10
5
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Разбитая бровь Тайсона Фьюри напомнила зрителям о Кличко
Разбитая бровь Тайсона Фьюри напомнила зрителям о Кличко
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок
Невеста Роналду ошеломила сеть полуобнаженными фото
Невеста Роналду ошеломила сеть полуобнаженными фото
Видео
Все видео
Разгромная победа "Баварии" и потеря очков "Реалом": результаты матчей вторника второго тура Лиги чемпионов
Разгромная победа "Баварии" и потеря очков "Реалом": результаты матчей вторника второго тура Лиги чемпионов
"Шахтер" посыпался под ударами фаворита группы
"Шахтер" посыпался под ударами фаворита группы
"Милан" позорно проиграл "Фиорентине", но смог отличиться красивым голом
"Милан" позорно проиграл "Фиорентине", но смог отличиться красивым голом
Бывший игрок "Барселоны" получил ужасную травму в Мексике
Бывший игрок "Барселоны" получил ужасную травму в Мексике
Как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
Как сыграли соперники украинских клубов в еврокубках
Интервью
1/5
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 747
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 846
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 666
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 342
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 6120
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 сентября 2019
Просмотров: 1359
Раша Срака
Кілька років тому колега Оксана розповідає історію своєї сестри. — Усією родиною — з чоловіком і двома синами виїхали до Сербії. Тут ...
среда, 02 октября 2019 07:33

Разгромная победа "Баварии" и потеря очков "Реалом": результаты матчей вторника второго тура Лиги чемпионов

  Комментировать
Разгромная победа &quot;Баварии&quot; и потеря очков &quot;Реалом&quot;: результаты матчей вторника второго тура Лиги чемпионов
Бывший форвард "Зари" Денис Бонавентуре дважды забил на "Сантьяго Бернабеу". Фото "ФК Заря".

Вчера состоялись матчи второго тура первого игрового дня Лиги чемпионов. Gazeta.ua знакомит читателей результатам.

В группе "А" состоялась крупнейшая сенсация. "Реал" дома сыграл вничью 2: 2 с бывшим соперником "Динамо" по квалификации Лиги чемпионов "Брюгге". При том, что команда Зидана проигрывала 0: 2 и смогли вырвать только ничью. В составе бельгийского чемпиона дублем отметился бывший форвард "Зари" нигериец Денис Бонавентуре. В другом матче группы, ПСЖ в гостях минимально одолел "Галатасарай".

Бывший игрок "Зари" дважды забил "Реала"


Сербская "Цервена Звезда" оказалась сильнее "Олимпиакос" 3: 1 в группе "В". "Бавария" в Лондоне уничтожил "Тоттенхэм" 7: 2. Четыре мяча на свой счет записал Гнабри. Лондонцы первыми открыли счет, но не смогли удержать свое преимущество. Во втором тайме откровенно поплелы. Чемпион Германии буквально развивал защиту команды Почеттино.

В группе "С" "Манчестер Сити" во втором тайме дожал "Динамо" Загреб 2: 0.Интрига игры была до последних минут, когда игрок "горожан" Фоден на 90 минуте не представлял окончательный счет. Александр Зинченко не попал даже в заявку "Манчестер Сити".

Московский "Локомотив" дома ничего не смог поделать против испанского "Атлетико" 0: 2. "Ювентус" без проблем победил дома "Байер" 3: 0.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Надежная игра Пятова и удачные замены позволили "горнякам" победить: 7 главных выводов матча "Аталанта" - "Шахтер"

"Шахтер" выиграл во втором туре Лиги чемпионов в "Аталанты" на выезде. Манор Соломон забил победный гол на 94 минуте игры. После второго тура донецкая команда занимает 3 место имея в своем активе одну победу.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Разгромная победа "Баварии" и потеря очков "Реалом": результаты матчей вторника второго тура Лиги чемпионов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
Забавные и смешные фото животных, которые заставят хохотать
19
 Просмотров: 70796
Не рассчитали высоту: пара погибла во время секса
Не рассчитали высоту: пара погибла во время секса Просмотров: 50464
&quot;Состояние приближенное к нулю&quot; - актрису &quot;Сватов&quot; заподозрили в алкоголизме
"Состояние приближенное к нулю" - актрису "Сватов" заподозрили в алкоголизме Просмотров: 33003
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
Вертолеты, дым и камуфляж: Зеленский появился на учениях силовиков
21
 1 Просмотров: 27192
Выбрали &quot;Miss BumBum 2019&quot;: &quot;горячие&quot; фото самых красивых ягодиц в мире
Выбрали "Miss BumBum 2019": "горячие" фото самых красивых ягодиц в мире
9
 Просмотров: 23409
Спорт
Надежная игра Пятова и удачные замены позволили "горнякам" победить: 7 главных выводов матча "Аталанта" - "Шахтер"
Надежная игра Пятова и удачные замены позволили "горнякам" победить: 7 главных выводов матча "Аталанта" - "Шахтер"
 Просмотров: 810
Зидан заменил Куртуа после двух пропущенных мячей
Зидан заменил Куртуа после двух пропущенных мячей Просмотров: 909
"Шахтер" посыпался под ударами фаворита группы
"Шахтер" посыпался под ударами фаворита группы
 Просмотров: 1458
"Шахтер" драматически обыграл "Аталанту" на выезде
"Шахтер" драматически обыграл "Аталанту" на выезде
 Просмотров: 1548
"Шевченко не получал предложения от "Милана" – пресс-атташе сборной
"Шевченко не получал предложения от "Милана" – пресс-атташе сборной Просмотров: 99
Больше всего комментируют
8
Формула Штайнмайера: националисты собираются под Офисом президента
5
"Это нормально, когда прощаются с предшественниками" - премьер прокомментировал увольнения в Минздраве
4
"Слуга народа" сменит главу партии
2
Зеленского поймали на плагиате документа ООН
2
Отказалась говорить на украинском языке: "Мисс Украина" Маргарита Паша попала в громкий скандал
Голосов: 753
Голосование Кто сейчас самый сильный украинский футболист?
  • 1) Александр Зинченко
  • 2) Тарас Степаненко
  • 3) Андрей Ярмоленко
  • 4) Роман Яремчук
  • 5) Виктор Цыганков
  • 6) Руслан Малиновский
  • 7) Марлос
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua