Разгромная победа "Баварии" и потеря очков "Реалом": результаты матчей вторника второго тура Лиги чемпионов

Бывший форвард "Зари" Денис Бонавентуре дважды забил на "Сантьяго Бернабеу". Фото "ФК Заря".

Вчера состоялись матчи второго тура первого игрового дня Лиги чемпионов. Gazeta.ua знакомит читателей результатам.

В группе "А" состоялась крупнейшая сенсация. "Реал" дома сыграл вничью 2: 2 с бывшим соперником "Динамо" по квалификации Лиги чемпионов "Брюгге". При том, что команда Зидана проигрывала 0: 2 и смогли вырвать только ничью. В составе бельгийского чемпиона дублем отметился бывший форвард "Зари" нигериец Денис Бонавентуре. В другом матче группы, ПСЖ в гостях минимально одолел "Галатасарай".

Бывший игрок "Зари" дважды забил "Реала"



Сербская "Цервена Звезда" оказалась сильнее "Олимпиакос" 3: 1 в группе "В". "Бавария" в Лондоне уничтожил "Тоттенхэм" 7: 2. Четыре мяча на свой счет записал Гнабри. Лондонцы первыми открыли счет, но не смогли удержать свое преимущество. Во втором тайме откровенно поплелы. Чемпион Германии буквально развивал защиту команды Почеттино.

В группе "С" "Манчестер Сити" во втором тайме дожал "Динамо" Загреб 2: 0.Интрига игры была до последних минут, когда игрок "горожан" Фоден на 90 минуте не представлял окончательный счет. Александр Зинченко не попал даже в заявку "Манчестер Сити".

Московский "Локомотив" дома ничего не смог поделать против испанского "Атлетико" 0: 2. "Ювентус" без проблем победил дома "Байер" 3: 0.

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"Шахтер" выиграл во втором туре Лиги чемпионов в "Аталанты" на выезде. Манор Соломон забил победный гол на 94 минуте игры. После второго тура донецкая команда занимает 3 место имея в своем активе одну победу.