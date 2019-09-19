Разгром "Реала" и ничья "Ювентуса": результаты среды первого тура Лиги чемпионов

Дубль Ди Марии помог ПСЖ разгромить "Реал"

Вчера состоялись матчи второго дня первого тура Лиги чемпионов.Gazeta.ua приводит результаты матчей.

ПСЖ разгромил "Реал" в группе "А". Парижане не оставили камня на камне от команды Зидана 3: 0. Бывший соперник "Динамо" по квалификации Лиги чемпионов "Брюгге" не смог дожать "Галатасарай" -0: 0.

В группе "В" "Олимпиакос" смог отыграться после 0: 2 от "Тоттенхэма" сыграв вничью 2: 2. "Бавария" не было никаких проблем с "Цервеною Звездой" 3: 0.

В центральном матче вечера четвертьфиналисты прошлого розыгрыша "Атлетико" и "Ювентус" сыграли вничью 2: 2 в группе "D". Хозяева спаслись в самом конце игры. В другой игре группы "Байер" сенсационно проиграл "Локомотиву" дома 1:2.

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Матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов состоятся 1 и 2 октября.