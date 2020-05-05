Рауль Рианчо планирует снова работать в Украине

Рауль Ріанчо 4 роки працював в Українському футболі. Фото: telegraf.com.ua

Экс-тренер киевского "Динамо" Рауль Рианчо хочет снова работать в украинском футболе.

Испанский специалист занимается теоретической подготовкой во время карантина, но планирует вернуться снова к тренерской работе в Украние..

"Не просто планирую, а очень этого хочу. Теория теорией, а на поле чувствую себя комфортнее. Все-таки моя стихия - живая работа с футболистами. К пандемии были предложения из Украины, но пока эта ситуация все поставила на паузу. Хотя любой Какая кризис - время возможностей. и пока есть время, я разработал уникальную методику подготовки игроков, внезапно остались без тренировок в разгар сезона. Эта пауза - вызов всем тренерам. Ведь сейчас будет очень важно не просто подготовить футболистов к возобновлению сезона, но и избежать травм. Характер подготовки отличается от предсезонки. Большой упор - на удаленную работу, на домашние задания. Все индивидуально. Многое зависит от возраста. В общем, довожу методику до ума, думаю, она многим пригодится", - сказал Рианчо в интервью sport-express.ru.

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Рауль Рианчо работал два сезона помощником Сергея Реброва в "Динамо" и занимал аналогичную должность в тренерском штабе Андрея Шевченко в сборной Украины.