Рассмотрение дела Беседина перенесли на февраль

Артем Беседин забил спасительный мяч в матче против Сербии в Белграде

Рассмотрение дела о возможном употреблении форвардом киевского "Динамо" Артемом Бесединым допинга перенесено на 27 февраля. Об этом сообщает на своей странице в Twitter журналист каналов "Футбол 1"/"Футбол 2" Игорь Бурбас. По его информации, временное отстранение украинцу продлили до 60 дней.

Затягивание дела вызвано тем, что В УЕФА и антидопинговом центре взяли время на сбор дополнительных материалов. Добавим, что по обвинению в употреблении запрещенных препаратов Беседину грозит четыре года дисквалификации.

Ранее появились слухи, что Беседин не согласен с обвинениями и требует вскрыть пробу В. Позже появилось опровержение, где указывали, что динамовец сотрудничает со следствием и ни о какой пробе В не может идти речь. Напомним, что Беседин не прошел допинг-тест после матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против "Мальме".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ярмоленко не следует возвращаться в "Динамо"

Пока же Беседин не может даже тренироваться с командой. Он не полетел на первый сбор в Турцию и как минимум пропустит начало второй половины сезона, ведь первый матч в чемпионате Украины после зимней паузы киевляне проведут 23 февраля, за четыре дня до рассмотрения дела Беседина.