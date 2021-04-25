Рассказали, как Мораес получил тяжелую травму

Мораес пропустит чемпионат Европы. Фото: "Шахтер"

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес порвал крестообразные связки колена на тренировке.

Как сообщил ведущий "Профутбол Digital" Владимир Зверов, он пробивал головой после углового и неудачно приземлился.

Отмечается, что борьбы за мяч не было.

В понедельник Мораес полетит на обследование в Барселону. Он пропустит около полугода.

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В нынешнем чемпионате Мораес сыграл 17 матчей, в которых забил 6 мячей. За сборную Украины экс-бразилец выходил на поле 10 раз и забил один гол. До перехода в "Шахтер" он играл за "Динамо".